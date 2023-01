Eine tragische Geschichte, die sich in der Weihnachtszeit auf der Insel ereignete: Am 22. Dezember warteten Jennifer Worth und James R. an einem Straßenübergang in der Nähe von Palmas Kathedrale darauf, dass die Lichter der Ampel auf Grün schalteten. In der Nähe dieses Fußgängerüberwegs verlor zum gleichen Zeitpunkt der Fahrer eines SUV, eines Opel Frontera, die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte das Paar. Jennifer Worth starb sofort auf der Stelle, und James R. wurde in das Krankenhaus Son Espases eingeliefert und befindet sich nach wie vor in einem sehr ernsten Zustand.

Beamte der Polizei versuchen nun herauszufinden, wie es zu dem Unfall gekommen ist – dem jetzigen Erkenntnisstand zufolge ist ein geplatzter Reifen des Geländewagens dafür verantwortlich. Das Fahrzeug soll zudem auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Jennifer Worth bei ihrem letzten Tanz in

ihrer englischen Heimat. Beruflich hatte Jennifer Worth erst vor Kurzem einen neuen Kurs eingschlagen: Sie gab ihren Beruf als Zahnarzthelferin auf, um eine Immobilienfirma in Southampton zu leiten. Jennifer Worth und James R. Waren leidenschaftliche Gesellschaftstänzer. Am 11. September nahmen sie an einem Tanzwettbewerb in Hampshire in England teil. Auf Ihrer Facebook-Seite schrieb die junge Frau: "Dies wird wahrscheinlich unser letzter lokaler Wettbewerb in diesem Jahr sein." Die CJ Dancing Academy, in der Jennifer Worth ihr Hobby erlernte und ihre Tanzfertigkeiten weiter verfeinerte, verabschiedete sich in den sozialen Netzwerk von seiner Schülerin: "Wir müssen unseren Schülern eine herzzerreißende Nachricht überbringen. Jennifer Worth kam auf tragische Weise bei einem Autounfall während ihres Urlaubs auf Mallorca ums Leben. Sie war eine der lebhaftesten, lustigsten und charismatischsten Seelen, die man je getroffen hat, und sie hat jeden Raum erhellt. Ruhe in Frieden, süßes Mädchen, tanze mit den Engeln".