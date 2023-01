Mallorca, die Insel der Schönen und Reichen. Zumindest für Letztgenannte könnte sich dieser Slogan in zunehmendem Maße bewahrheiten, denn der sogenannte Luxus- oder Premiumtourismus scheint auf der Insel weiter Fuß zu fassen. Das hofft vor allem die balearische Landesregierung, die sich das Motto „Klasse statt Masse” seit Jahren auf die Fahnen schreibt und daher im Ausland für Mallorca und die Nachbarinseln als qualitativ hochwertige Reisedestination wirbt. So wie zuletzt auf dem jedes Jahr im Dezember stattfindenden International Luxury Travel Market in Cannes, der nach eigener Behauptung weltweit wichtigsten Messe für Luxusreisen. Dort präsentierten sich die Balearen bei der letzten Ausgabe als größte Premium-Destination im Mittelmeer. Zu Recht?

„Wir sind zu einer echten Referenz in diesem Tourismussegment geworden“, erklärte Andreu Serra, Tourismusbeauftragter in Mallorcas Inselrat gegenüber der MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora”. Die Insel biete alles, was es dafür brauche, wie exklusive Unterkünfte sowie ein hochwertiges gastronomisches, kulturelles und komplementäres Freizeitangebot. Rückendeckung bei seiner These bekommt Serra vom regionalen Unternehmerverband "Mallorca Essentially", der sich seit 2013 ebenfalls um die Vermarktung von Luxus-Urlaubsangeboten im Ausland bemüht. Neben Golfplätzen gehören der Initiative unter anderem Fünf-Sterne-Hotels, Feinschmeckerrestaurants sowie weitere Anbieter exklusiver Serviceleistungen auf der Insel an.

Nach Angaben von „Mallorca Essentially” generieren Premium-Urlauber mittlerweile rund eine Milliarde Euro Umsatz pro Jahr. Die durchschnittlichen Tagesausgaben eines Luxus-Touristen auf Mallorca beziffert der Verband auf etwa 5000 Euro. „Die Insel bietet ein europaweit einzigartiges Angebot für Premium-Urlauber”, so Verbandspräsident Jesús Cuartero. Dazu gehörten neben den derzeit insgesamt 59 Luxus-Hotels mit Fünf-Sterne-Siegel auch die 21 Golfplätze und mehr als 30 Yachtclubs sowie das gesamte Tramuntana-Gebirge, das von Luxus-Touristen immer häufiger unter die Stiefel genommen werde.

Eindeutiges Indiz für den derzeitigen Premium-Urlaubsboom auf der Insel ist sowohl für Andreu Serra vom Inselrat als auch für Jesús Cuartero von Mallorca Essentially die im vergangenen Jahr gestiegene Zahl von Privatjets auf Palmas Flughafen Son Sant Joan. So wurde dort im vergangenen Jahr ein Anstieg an Starts und Landungen von etwa 95 Prozent im Vergleich zu 2019 registriert. In der Hauptsaison zwischen Juni und September waren die meisten Slots auf dem Privatjet-Terminal von Son Sant Joan ausgebucht. Im Ranking der Nationalitäten von Premium-Urlaubern liegen nach Angaben des Tourismusdezernats von Mallorcas Inselrat Deutsche an der Spitze, gefolgt von Briten, Schweden, Schweizern und Österreichern.