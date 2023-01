Mallorca präsentiert sich auf dem International Luxury Travel Market (ILTM) in Cannes, der weltweit wichtigste Messe für Luxusreisen und wird 2023 als das wichtigste Luxusreiseziel im Mittelmeerraum gehandelt. Der Tourismusbeauftragte Mallorcas, Andreu Serra, sagte gegenüber der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora: "Wir sind zu einem Referenzziel in diesem Segment des Tourismusmarktes geworden, da die Insel alles bietet, was man an Luxushotels, Gastronomie, Sport, Kultur und ergänzenden Angeboten braucht". Man habe einen deutlichen Aufschwung bei den Buchungen für dieses Jahr gesehen. Dieser sei herausragend im Vergleich zu anderen Urlaubsdestinationen im Mittelmeerraum.

Vor allem sei es die Vorarbeit der vergangenen Jahre, die jetzt Früchte trage. Sowohl der Inselrat als auch der auf Luxustourismus spezialisierte Verband "Essentially Mallorca" seien sich einig, dass Palmas Boutique-Hotels, das Angebot an Agrotourismus, symbolträchtige Fünf-Sterne-Hotels und die Tatsache, dass es 11 Michelin-Sterne-Restaurants auf Mallorca gäbe, dazu beigetragen habe, dass der Marktanteil von Jahr zu Jahr größer geworden sei. Serra betont außerdem: "Der Luxustourismus ist nicht so sehr vom Auf und Ab der Wirtschaft, wie etwa der Inflation, betroffen und strebt nach Qualität, höchster Exklusivität und differenzierten Produkten. Mallorca hat sich auf diese Nachfrage eingestellt, und jetzt sind wir gut positioniert und nehmen eine führende Stellung ein."

Der Verband Essentially Mallorca, der viele Einrichtungen und Angebote des Luxustourismus auf der Insel umfasst, erklärt, dass die Bilanz des Jahres 2022 nicht besser hätte ausfallen können, was die Hotelauslastung während des ganzen Jahres und die Nachfrage nach Luxusdienstleistungen durch den internationalen und spanischen Tourismus betreffe. Mit Blick auf das Jahr 2023 sagen die Verantwortlichen: "Wir stehen noch am Anfang, aber die Aussichten für den Luxustourismus sind sehr positiv. Die Buchungen laufen sehr gut, weil sich Preisänderungen sowie politische und wirtschaftliche Unsicherheiten nicht so stark auf diese Kunden auswirken."

Der Arbeitgeberverband der mallorquinischen Hotellerie sowie die Unternehmen des Verband CAEB Restauració, bestätigen ebenfalls, dass diese Art von Tourismus auch künftig einen großen wirtschaftlichen Einfluss auf die gesamte Tourismusbranche der Insel haben werde. Die Tatsache, dass Mallorca seine Position im Bereich des Premium-Tourismus gestärkt habe, hätte derweil zu starken Reaktionen von konkurrierenden Reisezielen geführt. Man würde allerdings an der derzeitigen Nachfrage deutlich erkennen können, dass die Luxus-Urlauber Mallorca auch 2023 treu bleiben würden, weil sie genau wüssten, was sie an der Insel hätten. Zusätzlich rechnen die Experten in diesem Jahr mit einem sogenannten "Rebound-Effekt" des Direktfluges zwischen New York und Palma. Auch hier werde man in der kommenden Saison noch mehr nordamerikanischen Premium-Tourismus nach Mallorca locken.