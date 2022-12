Im kommenden Jahr stehen gleich drei Luxusherbergen auf Mallorca vor der Eröffnung. Wie die balearische Agentur für Tourismusstrategie Aetib mitteilte, handelt es sich bei dem Hotel Son Bunyola nahe Banyalbufar um das ganz große Starprojekt. Hier stehen die Umbauarbeiten auf einer Possessió kurz vor der Vollendung. Betreiber des Komplexes ist der britische Milliardär Richard Branson.

Desweiteren steht im April die feierliche Einweihung des Hotels Ikos Porto Petro an. 319 Zimmer finden sich dort. Auch in diesem Fall wurde ein älteres Gebäude entkernt und grundsaniert. Porto Petro liegt an einer spektakulären Bucht, in der Nähe befinden sich schöne Calas wie die Cala Mondragó, die Cala Mondragó und die Cala Ferrera.

Das dritte neue Luxushotel ist das Cappuccino in Port d'Andratx. Die Kette verfügt bereits seit einigen Jahren über ein Boutique-Hotel am Rathausplatz von Palma. An Hotspots der Insel wie Port de Pollença oder Valldemossa finden sich diverse Cafés der Firma, die preislich in einem höheren Bereich lokalisiert sind. Mit der Eröffnung eines vierten Luxushotels, dem Four Seasons, wird im Jahr 2024 auf der Halbinsel Formentor gerechnet.

Auch auf Formentera werden gerade zwei neue Luxushotels fertiggestellt: Es handelt sich um das Teranka, das sich am Migjorn-Strand befindet und mit moderner Kunst brillieren will, und das Can Miquelet, das im Naturpark Ses Salines der kleinen Insel gebaut wird. Formentera befindet sich direkt neben Ibiza und ist von dort aus mit einer Fähre zu erreichen.