Beamte der spanischen Nationalpolizei haben in Palma de Mallorca einen Mann gefasst, der wegen eines von ihm mutmaßlich verübten Axtmordes in der Europäischen Union zur Festnahme ausgeschrieben war. Laut einer Pressemitteilung handelt es sich um einen 37-jährigen Rumänen. Er soll in seinem Heimatland im Jahr 2016 einen anderen Mann in dessen Haus mit der Axt den Kopf zertrümmert haben, was den sofortigen Tod zur Folge hatte. Dann verbrachte der mutmaßliche Täter den Körper offenbar in seine eigene Wohnung und ließ ihn einige Tage später verschwinden. Mit der Kreditkarte des Opfers hob der Gesuchte später Geld ab.