Diese Tat ist wohl schon lange geplant gewesen: Im Zentrum von Llucmajor haben Diebe am Dienstagmorgen das Schaufenster eines Juweliers eingeschlagen und alles mitgehen lassen, was in der Auslage war. Entdeckt wurde die Tat um 3.50 Uhr, erstaunlicherweise ging der Alarm des Geschäfts nicht los. Konkret handelt es sich um den Juwelier "Garau" an der Plaça d'Espanya in der Gemeinde. Die Diebe gingen dabei so geschickt vor, dass sie nicht geschnappt wurden. Denn ein schlecht geparktes Auto behinderte die Beamten derart, dass sie einen Umweg fahren mussten.

Ähnliche Nachrichten Zwei Jungs lassen in Llucmajor Fußballtor mitgehen: Festnahme! Wilde Verfolgungsjagd nach Parfümdiebstahl in Llucmajor Mehr ähnliche Nachrichten (1) Hinterher stellte sich heraus, dass der Wagen wohl von den Dieben absichtlich dort abgestellt wurde. Außerdem warfen sie Rauchbomben, um ihre Flucht zu vertuschen. Der Überfall wurde schnell und präzise durchgeführt, er war wohl gut geplant. Jetzt laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei auf Hochtouren. Sie sucht in dem Geschäft nach Fingerabdrücken und weiteren Spuren, zusätzlich werden Anwohner befragt, ob sie etwas Verdächtiges beobachten konnten. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Lokalpolizei in Llucmajor. Aktuell ist die Straße gesperrt, damit die Beamten in Ruhe ihre Arbeit machen können.