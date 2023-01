Diese beiden Jungs hatten am Neujahrestag auf Mallorca wohl nichts Besseres zu tun: Zusammen mit Freunden haben sie in Llucmajor ein Fußballtor geklaut und wurden dabei auch noch auf frischer Tat ertappt. Die beiden 14-Jährigen waren in Begleitung mehrerer Freunde unterwegs, als sie am Abend des 1. Januar gegen 23 Uhr auf die Idee kamen, ins Sportzentrum von Llucmajor einzusteigen und ein Tor mitgehen zu lassen. Ein Anwohner überraschte die Gruppe und die meisten konnten fliehen, die beiden Haupttäter konnten aber kurze Zeit später aufgegriffen werden.