Das kalte Wetter hat Mallorca weiter im Griff. Der Insel steht ein winterliches Wochenende bevor, an dem sogar stellenweise mit Schneeflocken zu rechnen ist. Das Wetteramt Aemet hat von diesem Samstagabend bis Sonntagabend die Warnstufe Gelb für Schnee und raue See herausgegeben. Die Schneefallgrenze lag am Samstag bei 800 Metern, kann aber in der Nacht zum Sonntag auf 200 und 300 Metern absinken.