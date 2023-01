Einem Mann aus Paraguay drohen 16,5 Jahre Haft auf Mallorca. Das ist zumindest das von der Staatsanwaltschaft in Palma geforderte Strafmaß. Der 29-Jährige soll drei minderjährige junge Frauen sexuell missbraucht haben, dabei handelt es sich zum einen um seine eigene Schwester, zum anderen um zwei ihrer Freundinnen. Die Taten sollen sich zwischen März und Dezember 2020 in der Wohnung der Familie in Palma ereignet haben. Darüber hinaus soll er den Opfern, die heute 16 und 18 Jahre alt sind, mit 20.000 bzw. 6.000 Euro entschädigen. Ihm droht nicht nur die Haft, sondern auch eine Abschiebung.