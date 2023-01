Auf Mallorca bleibt es auch an diesem Wochenende ungewöhnlich kalt. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes Aemet ist das Ende der frostigen Tagen aber bereits in Sichtweite. An diesem Samstag sinkt die Schneefallgrenze im Tramuntana-Gebirge allerdings noch einmal auf 600 Meter. In den kommenden 24 Stunden können sich dort noch zusätzlich zehn Zentimeter Schnee ansammeln. Aufgrund dieser Vorhersage hat Aemet eine orangefarbene Wetterwarnung herausgegeben. Diese tritt zwischen Samstag 6 Uhr morgens und Sonntagvormittag 10 Uhr in Kraft. Die Höchstwerte liegen an diesem Samstag lediglich bei 13 Grad, nachts sinken die Werte knapp unter den Gefrierpunkt.

30 Zwischenfälle im Straßenverkehr Wegen der derzeitigen Wetterlage im Gebirge appelliert die balearische Notrufzentrale nicht in die Serra de Tramuntana zu fahren, um mögliche Zwischenfälle auf den Straßen zu vermeiden. Nach Angaben der Guardia Civil kam es in den vergangenen Tagen aufgrund des Schnees zu rund 30 Zwischenfällen im Straßenverkehr. In einem Fall mussten Beamte der Guardia Civil eine Familie aus einem Graben befreien. Aufgrund des Schnees war das Fahrzeug von der rutschigen Straße abgekommen. Die Überlandstraße Ma-10 auf einem Teilstück zwischen Coll de sa Batalla und dem Aussichtspunkt Ses Barques, die Ma-2141 (sa Calobra) und ein Teilstück der Ma-2130 waren aufgrund der Schneefälle zeitweise gesperrt. Die Polizei ist in den vergangenen Tagen verstärkt im Einsatz. Ähnliche Nachrichten Kaltfront bald weg: So waren die winterlichen Schneetage auf Mallorca Mit Video: Es schneit in Palma de Mallorca! Trotz Wetterwarnung machen sich dennoch einige Anwohner auf den Weg um sich das Schneespektakel aus nächster Nähe anzuschauen. Einer von ihnen ist der aus Sóller stammende Mallorquiner Alberto Darder Rosell, der sich an diesem Samstag bereits in den frühen Morgenstunden ins Tramuntana-Gebirge begab. Noch vor der Morgendämmerung machte er sich auf den Weg von Sóller nach Lluc, um sich vor Ort ein Bild von den Vorhersagen dieses enormen Schneefalls zu machen. "Es sieht nicht wie Mallorca. An den Stauseen Gorg Blau und Cúber hört es nicht auf zu schneien", twitterte er. Augmentant sa nevada!! pic.twitter.com/SyLkHQhwyS — Alberto Darder Rosell ❄🌨 (@albertdarder) January 28, 2023 Es wird wärmer Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes wird das winterliche Wetter allerdings bei bald vorbei sein. Ab Dienstag setzt sich nach aktuellen Prognosen wieder verstärkt die Sonne durch. Das Thermometer klettert dann auf 15 Grad. Doch viel wärmer wird es vorläufig nicht. Bis Anfang Februar werden sich die Temperaturen auf diese Tageswerte einpendeln. Dabei gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Nachts sinken die Temperaturen auf 4 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt um die 14 Grad.