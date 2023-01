Es ist kaum zu glauben. Während das legendäre Skirennen Kandahar in Garmisch-Partenkirchen wegen Schneemangels abgesagt wird – dort vermochte man am Wochenende statt weißer Pisten eher blühende Krokusse zu sehen – versinken zumindest die Höhenlagen auf Mallorca im Schnee. Seit vergangener Woche, als die Temperaturen schlagartig in den Keller sackten, gingen auf der Insel immer wieder Flocken nieder. Besonders stark schneite es dann am Wochenende und seit dieser Woche Montag – dabei fiel so viel weiße Pracht wie seit 2018 nicht mehr. Und: Wegen des Schneefalls mussten zwischenzeitlich sogar die Tramuntana-Transversale Ma-10 zwischen dem Kloster Lluc und dem Aussichtspunkt Ses Barques sowie die gesamte Straße zur Calobra-Schlucht gesperrt werden – Räumdienste waren im Einsatz.

Dabei häufte sich bis zum Mittwoch eine stattliche Schneemenge an. In den höheren Lagen des Gebirges ist die Decke bereits bis zu einem Meter dick, wie ein Sprecher des Regionalbüros des staatlichen spanischen Wetteramts Aemet am Mittwoch mitteilte. Im Schnitt seien es 40 Zentimeter, an einigen Stellen aber eben auch bis zu einem Meter. Auch der Meteorologe wiederholte: So etwas habe man auf der Insel zuletzt vor fünf Jahren registriert. Wie Aemet weiter mitteilte, schneite es in der Nacht zum Mittwoch ganz besonders ergiebig. Dennoch könne man (noch) nicht von einem historischen Ereignis sprechen. Im Jahr 2012 sei mehr Schnee gefallen, selbst auf Meereshöhe habe sich damals eine Schneedecke gebildet.

Und dennoch: Für viele Mallorquiner war der Schneefall der vergangenen Tage mal wieder Grund zu kindlicher Freude – und dazu, ins Gebirge zu fahren, um die „Nieve” aus nächster Nähe zu betrachten, Schneeballschlachten zu machen oder Schneemänner zu bauen. Bisweilen sorgte das Tiefdruckgebiet, das die Balearen derzeit im Klammergriff hält, dann sogar für besonders kuriose Anblicke. Beispielsweise, als auf Ibiza am Dienstagmorgen ein kompletter Strand zugeschneit wurde. Die Cala Llonga – zur Gemeinde Santa Eulària des Riu gehörig – verschwand am Dienstag unter einer blütenweißen Schicht Schnee. Recht viel ging auf Mallorcas Nachbarinsel auch auf Teile der Gegend von Sa Talaia de Sant Josep nieder.

Für die kommenden Tage prognostizieren die Wetterexperten weitere teils sogar heftige „Nevadas”, sodass sich die Dicke der Schneedecke bis mindestens zum Wochenende unverändert halten dürfte. Sobald allerdings die Sonne scheine, werde die weiße Pracht schnell schmelzen. Die Niederschläge werden den Angaben zufolge auch nicht so ergiebig wie in den vergangenen Tagen sein. In der nächsten Woche ist dann wieder mit stabilem Hochdruckeinfluss und steigenden Temperaturen zu rechnen.