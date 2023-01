Das Schneetreiben in der Serra de Tramuntana hat nicht wenige Bergfreunde verleitet, die in Weiß eingefärbten Wanderwege und Hänge zu beschreiten. Besonders am Puig Major und am Puig de Massanella entstanden Filme, die man auch in den Alpen oder den Pyrenäen verorten könnte. Sie wurden in sozialen Netzwerken veröffentlicht.