In den höheren Lagen der Serra de Tramuntana hat sich auf Mallorca bereits eine bis zu einen Meter dicke Schneedecke angesammelt. Das teilte ein Sprecher des Regionalbüros des staatlichen spanischen Wetteramts Aemet am Mittwoch mit. Im Schnitt seien es 40 Zentimeter, an einigen Stellen sei bereits gut ein Meter gemessen worden. So etwas habe man auf der Insel zuletzt im Winter des Jahres 2018 registriert.

❄️Les intenses precipitacions caigudes en les darreres hores han contribuït a augmentar el gruix de neu a les parts altes de la Serra de Tramuntana (per damunt de 1000 m aprox.)



Wie der Sprecher weiter mitteilte, schneite es in der Nacht zum Mittwoch besonders ergiebig. Dennoch könne man nicht von einem historischen Ereignis sprechen. Im Jahr 2012 sei viel mehr Schnee gefallen, selbst auf Meereshöhe habe sich eine Schneedecke gebildet. Damals hatte sich Palma zur Verwunderung der Bürger kurzzeitig in eine Winterlandschaft verwandelt. Der Aemet-Sprecher prognostizierte weitere teils sogar heftige "Nevadas", sodass sich die Dicke der Schneedecke bis mindestens zum Wochenende unverändert halten dürfte. Sobald allerdings die Sonne scheine, werde die weiße Pracht schnell schmelzen. Die Niederschläge werden den Angaben zufolge aber nicht so ergiebig wie in den vergangenen Tagen sein.