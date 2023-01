In der Nacht zum Mittwoch hat es in der Serra de Tramuntana auf Mallorca weiter geschneit. Laut dem Wetterdienst Aemet sollte es noch bis zum Mittag unterhalb von 1100 Metern regnen und darüber schneien. Danach soll sich vorübergehend etwas trockeneres Wetter auf der Insel durchsetzen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit sinkt von 100 auf 50 bis 80 Prozent.

Der Schnee in höheren Lagen kann weiterhin beobachtet werden: Ein guter Ort, um zu parken, auszusteigen und die Hände in die weiße Pracht zu stecken, ist der Aussichtspunkt Ses Barques an der Tramuntana-Transversale Ma-10. Auch am Cúber-Stausee gibt es Möglichkeiten, das Auto abzustellen und das ungewohnte Traum-Panorama zu genießen. Der 1445 Meter hohe, majestätische Puig Major kann dort in seiner ganzen Pracht bestaunt werden. Auch am Kloster Lluc bieten sich herrliche Aussichten. Des Weiteren wird der Leuchtturm Faro de Muleta empfohlen.

Die Nachttemperaturen gestalteten sich recht unterschiedlich auf der Insel: Neben dem Weiler Escorca, wo das Quecksilber auf minus 0,3 Grad herunterging, kristallisierten sich die von nicht wenigen Deutschen bewohnten Gebiete Campos und Ses Salines als Kältepole der Insel heraus. Hier wurden minus 2,3 bzw. minus 1.9 Grad registriert. Erstaunlicherweise war es woanders relativ mild, etwa in Banyalbufar mit plus 6,3 Grad, in Artà mit 6,7 Grad und in Colònia de Sant Pere sogar mit 7,5 Grad.

Was die kommenden Tage angeht, bleibt es auf jeden Fall kalt. Bis mindestens zum Monatsende werden allerhöchstens 12 bis 13 Grad erreicht, der Wind weht schwach bis mäßig vornehmlich aus nördlichen Richtungen. Mal lässt sich die Sonne blicken, mal regnet es, mal ist es wolkig.