Innerhalb von drei Jahren hat sich einer Statistik der Landwirtschafspolitik (PAC) zufolge der Anbau der Avocados auf Mallorca mehr als verdreifacht – von fünf auf rund 16,5 Hektar. Vor allem in der Vorbergezone der Tramuntana und in der Gemeinde Muro befinden sich Landgüter, die aufgrund ihres Klimas am besten für den Anbau der aus den Tropen stammenden Frucht geeignet sind. Der größte Teil der Avocado "Made in Mallorca" wird nach Deutschland exportiert.

Der Avocadoanbau gewinnt in ganz Spanien immer mehr an Bedeutung. Das Land verfügt schon heute über 19.000 Hektar Avocado-Anbaufläche und ist somit der größte Lieferant des "Grünen Goldes" in Europa, wo allein im Jahr 2018 ganze 650 Millionen Kilo konsumiert wurden. Die meisten spanischen Avocados (97 Prozent) stammen aus Andalusien, doch auch auf den Kanarischen Inseln und in der Region Valencia werden sie massenhaft angebaut. Ähnliche Nachrichten "Nur" 178 Kilo: Mallorcas dickster Kürbis in diesem Jahr nicht ganz so dick Dicke Luft in Mallorcas Orangen-Tal Mehr ähnliche Nachrichten (3) Das balearische Landwirtschaftsministerium erklärte zum Anbau auf Mallorca, dass die geografischen und klimatischen Gegebenheiten der Balearen dafür verantwortlich sind, dass der Avocado-Anbau hier vergleichsweise geringer ausfällt als in den anderen spanischen Regionen. Die besten Bedingungen für den Anbau seien jene Gegenden, wo es gar keine Frostgefahr gibt, also an den Küsten im Süden des Landes und auf den Kanaren. Auf Mallorca sei vor allem das Gebiet um Sóller geeignet. Valldemossa hingegen habe sich aufgrund seiner Höhenlage als dafür ungeeignet erwiesen, genauso wie die Gegend um Escorca. Ein Avocadozüchter aus dem mediterranen Biniaratx in der Nähe von Sóller. Umweltschutzorganisationen und die Ernährungs- und Landwirtschaftsabteilungen der Vereinten Nationen kritisieren grundsätzlich den hohen Wasserverbrauch, den der Avocado-Anbau mit sich bringt. Jährlich würden für einen Hektar Land zwischen 6000 bis 8000 Kubikmeter Wasser benötigt. Umgerechnet bedeutet das, dass für den ein Kilogramm Avocados, was in etwa zwei bis drei Stück entspricht, bis zu 1000 Liter Wasser benötigt werden.