Auf Mallorca gab es in den vergangenen sieben Tagen so gut wie nur ein Thema: das Wetter! Denn die Polarfront, die seit Beginn der vergangenen Woche über Mallorca zieht, hat nicht nur die Temperaturen in den Keller purzeln lassen, sondern auch Schnee auf die Insel gebracht. Zeitweise war die Schneedecke in den Höhenlagen des Tramuntana-Gebirges bis zu einen Meter dick, Räumfahrzeuge mussten die Straßen nachts von den Schneemassen befreien, Straßen mussten gesperrt werden.