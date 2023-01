Der Winter auf Mallorca bleibt vor allem nachts schneidend kalt, mit weiteren Schneefällen im Tramuntana-Gebirge muss jedoch nicht gerechnet werden. Der Wetterdienst Aemet prognostiziert Temperaturen unter 0 Grad auch in der Nacht zum Dienstag. Die Tageswerte überschritten am Montag nicht 14 Grad.

Bereits in der Nacht zum Montag war das Quecksilber sehr tief nach unten gesunken: In Escorca wurde der Gefrierpunkt fast erreicht und in der Serra d'Alfàbia unterschritten (minus 0,2 Grad). Woanders war es spürbar milder, etwa in Muro mit 8,7 Grad, in Sa Pobla mit 6,8 Grad und in Colònia de Sant Pere mit 6 Grad.

Unterdessen blieben mehrere Straßenabschnitte auf Mallorca angesichts der Schneefälle in den vergangenen Tagen und wegen Eisplatten auf der Fahrbahn zunächst gesperrt: Die Gebirgs-Transversale Ma-10 ist zwischen dem Kilometer 21 und dem Kilometer 47 nicht befahrbar. Es handelt sich um den Abschnitt zwischen der Kreuzung der Straße nach Fornalutx und der Kreuzung der Straße zur Calobra-Schlucht.

Für die kommenden Tage wird auf der Insel eine leichte Erwärmung erwartet: 16 Grad sollen es am Donnerstag werden, sogar 17 Grad am Sonntag. Auch die Nachttemperaturen berappeln sich ein wenig. Der Februar gilt auf der Insel als ausgesprochen kalter Monat. Erst mit dem April halten in der Regel wiedef angenehmere Temperaturen auf der Insel Einzug.