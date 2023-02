Das frühlingshafte Wetter auf Mallorca ist nicht von langer Dauer. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes Aemet soll es bereits in der kommenden Woche wieder wechselhafter werden. Neben Niederschlägen und nasskaltem Wetter kann es in den höheren Lagen dann auch wieder schneien. Laut aktuellen Prognosen erreichen die Tagestemperaturen 11 Grad, nachts sinken die Werte auf 5 Grad ab. Aufgrund der niedrigen Temperaturen gibt Aemet für die nächsten Nächte die Warnstufe Gelb heraus. Von Mittwoch auf Donnerstag fielen die Temperaturen nach Sonnenuntergang unter den Gefrierpunkt. In Campos und Escorca sank das Quecksilber auf -3 Grad.

Doch bevor das Wetter auf der Insel wieder wechselhaft wird, steht ein sonniges Wochenende bevor. Dazu gibt es einen wolkenlosen Himmel. Die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad, nachts sinken die Werte auf 3 Grad. Das spanische Wetteramt meldet etwa zehn Sonnenstunden, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 10 Prozent. Ähnliche Nachrichten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt: So kalt war es in der Nacht auf Mallorca So wird das Wetter am letzten Februar-Wochenende auf Mallorca Ab Montag zieht sich der Himmel dann weitestgehend zu. In tieferen Lagen sind Niederschläge und sogar Hagel möglich, im Tramuntana-Gebirge kann es erneut schneien. Auch am Dienstag und Mittwoch bleibt das Wetter eher unbeständig. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken. Zum Ende der kommenden Woche steigen die Temperaturen allerdings erneut leicht an. Die Höchstwerte liegen dann bei 16 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt derzeit um die 14 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Mallorca, ein Wintermärchen Un dilluns d’esqui al Massanella⛷️ @IB3noticies @TempsIB3 pic.twitter.com/sRGCMISFSo — Llorenç Bennasar Pizà (@Llorens4) January 30, 2023 In der vergangenen Woche ähnelte das Gebirge auf Mallorca schon beinahe einem Skigebiet. Viele Insulaner und Urlauber zog es in die höheren Lagen, um die Schneepracht im Tramuntana-Gebirge zu bestaunen. Einige wagten sich sogar auf Skier oder nahmen den Schlitten mit. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes fiel etwa ein Meter Schnee. Aufgrund der vereisten Straßen kam es aber auch immer wieder zu Zwischenfällen. So meldete die Polizei mehrere Verkehrsunfälle, ein 40-jähriger Wanderer stürzte und musste von der Feuerwehr gerettet werden.