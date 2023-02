Ein 10 Meter langes Segelboot fing am Samstagmorgen vor der Küste von s'Estanyol im Süden Mallorcas Feuer. Aus bisher ungeklärten Gründen fing gegen halb zwölf Uhr plötzlich das Heck des Bootes an zu brennen. Mehrere Augenzeugen, die sich in der Nähe aufhielten, bemerkten große Flammen, die aus dem Segelboot schlugen, und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Einem Zeugen gelang es zudem, das Boot vom Ponton zu lösen, womit verhindert wurde, dass das Feuer die angrenzenden Boote und Yachten ergreifen konnte.