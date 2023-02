Auf Mallorca ist am Mittwoch ein Wanderer aus dem verschneiten Tramuntana-Gebirge gerettet worden. Ein 40-jähriger Spanier hatte den Puig d'en Galileu in Escorca bestiegen und war gestürzt. Der Mann brach sich einen Oberarm und erlitt mehrere Prellungen am ganzen Körper. Aufgrund der herrschenden Wetterverhältnisse war es für den 40-Jährigen unmöglich, den Berg aus eigener Kraft zu verlassen.

Der Mann musste auf einer Trage abtransportiert werden. Nachdem gegen 16 Uhr die Rettungskräfte verständigt wurden, machte sich die Feuerwehr von Sóller und Inca auf den Weg ins verschneite Gebirge, um den verletzten Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Ähnliche Nachrichten Feuerwehr rettet deutsche Wanderin in der Bucht von Sa Calobra Schwierige Rettungsaktion in unwegsamem Gelände Aufgrund des mit Eis und Schnee bedeckten Abhangs gestaltete sich die Rettung als äußerst schwierig dar. Es kamen während der Bergung daher spezielle Steigeisen zum Einsatz. Zudem musste der Mann auf einer Trage abtransportiert werden. Die Rettungsaktion war erst gegen 18.30 Uhr abgeschlossen. Der Mann wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus nach Palma gebracht.