Wolkenloser Himmel und frühlingshafte Temperaturen von bis zu 18 Grad haben in den vergangenen Tagen die ersten Sonnenanbeter auf Mallorca an die Strände gelockt. An der Cala Fornells bei Paguera im Südwesten der Insel konnte man am Samstag sogar einige von ihnen beim Baden beobachten. Aber auch an anderen Playas wie dem Es Trenc wagten sich Strandbesucher bei Wassertemperaturen von 14 Grad in die Fluten.

Noch bis Anfang kommender Woche bleibt es auf Mallorca frühlingshaft mild. Das Quecksilber-Thermometer steigt bei strahlend blauem Himmel inselweit auf bis zu 18 Grad. Ideale Voraussetzungen für einen Ausflug an die Küste oder die Berge. Ab Montag ist allerdings ein neues Tiefdruckgebiet im Anmarsch. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes Aemet soll es dann wieder wechselhafter werden. Neben Niederschlägen und nasskaltem Wetter kann es in den höheren Lagen dann auch wieder schneien. Laut aktuellen Prognosen erreichen die Tagestemperaturen 11 Grad, nachts sinken die Werte auf 5 Grad ab. Aufgrund der niedrigen Temperaturen gibt Aemet für die nächsten Nächte die Warnstufe Gelb heraus. Von Mittwoch auf Donnerstag fielen die Temperaturen nach Sonnenuntergang unter den Gefrierpunkt. In Campos und Escorca sank das Quecksilber auf -3 Grad.