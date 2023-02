Die erste Folge der sechsten Staffel der Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca” wird am Montag, 6. Februar, ab 22.15 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt.

Leben auf Mallorca ist für viele Menschen in Deutschland ein Traum. TV-Star Daniela Katzenberger hat diesen Traum verwirklicht. Doch so langsam bekommt die Pfälzerin einen Inselkoller. Sie hat Heimweh nach Leberwurst, Vollkornbrot und den vier Jahreszeiten. Außerdem will sie nicht mehr länger in Hotels oder Ferienhäusern wohnen, wenn sie Termine in der alten Heimat hat. Daher sucht sie einen Platz, an den sie immer wieder zurückkehren kann. Ein neues Zuhause soll es sein, ein Ort, an dem sie Klamotten und Schuhe lagern und wo Tochter Sophia ihre Spielsachen verteilen kann. Kurz: Daniela möchte eine Wohnung in Deutschland kaufen. Doch was sagt Ehemann und Mallorca-Liebhaber Lucas dazu? Der möchte nämlich nicht weg von der Insel, sondern fühlt sich hier pudelwohl.