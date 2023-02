Auf Mallorca und den Nachbarinseln sind im vergangenen Jahr mehr neue Pkw zugelassen worden als in den autonomen Gemeinschaften Extremadura, Asturien und Aragón zusammen. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind die Balearen damit die Region mit den meisten Zulassungen in Spanien. Nach Auswertungen der Zulassungsdaten des vergangenen Jahres wurden auf den Balearen 40.523 neue Fahrzeuge registriert. In Aragonien waren es lediglich 17.556 neue Autos, in Asturien 9.789 und 9.030 in der Extremadura.

Die Gesamtzahl der auf den Inseln zugelassenen Fahrzeuge liegt fast 15 Prozent unter den 47.000, die ein Jahr zuvor in der Region die Autohäuser verließen, obwohl die Wirtschaftstätigkeit in jenem Jahr stark von der Corona-Pandemie beeinträchtigt war. Die Zahl der registrierten Fahrzeuge ist in den letzten 20 Jahren sprunghaft angestiegen. Heutzutage sind auf den Balearen 328.536 Fahrzeuge mehr auf den Straßen unterwegs als 2001, das entspricht einem Anstieg von 44 Prozent in nur zwei Jahrzehnten. Trotz dieses rasanten Wachstums deutet der Rückgang der Neuzulassungen von 2022 darauf hin, dass eine Trendwende bei der Anschaffung von Fahrzeugen eingesetzt hat. Auch interessant zu wissen: Die Zulassungsstatistiken umfassen alle Arten von Fahrzeugen, egal ob Pkw, Motorräder, Lieferwagen, Lkw und landwirtschaftliche Fahrzeuge, wobei auf den Inseln die meisten Neuzulassungen auf Personenkraftwagen und kaum auf Arbeitsfahrzeuge entfallen. Mehr Elektroautos Ähnliche Nachrichten Rekordsaison erwartet! Mietwagen-Firmen schaffen schon früher mehr Autos nach Mallorca Laut aktuellen Daten des Finanzamtes ist die Zunahme des Kaufs von Elektrofahrzeugen, im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden 1892 elektrobetriebene Fahrzeuge zugelassen, was nur einen winzigen Bruchteil der mehr als 40.000 Neuwagen darstellt, die im vergangenen Jahr auf den Straßen der Inseln unterwegs waren. Diskussion über Verkehrsbeschränkungen Vor allem Anwohner kritisieren die steigende Anzahl der Pkw auf der Insel. Da es in der vergangenen Hauptsaison auf den Balearen vor allem in bei Urlaubern beliebten Orten immer wieder zu teils erheblichen Verkehrseinschränkungen kam, könnten in den kommenden Monaten auf den Inseln zu weiteren Zulassungsbeschränkungen durchgesetzt werden. Auf Mallorca wurde eine Limitierung von Privatfahrzeugen in den vergangenen Jahren zum Beispiel an der Formentor-Halbinsel vorgenommen. Dort dürfen private Fahrzeuge in diesem Jahr zwischen dem 1. Juni bis 30. September nicht von 10 bis 22.30 Uhr verkehren.