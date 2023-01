Angesichts glänzender touristischer Aussichten für die kommende Hochsaison beeilen sich die Mietwagen-Unternehmen, zusätzliche Autos nach Mallorca zu schaffen. Der Kauf dieser Fahrzeuge bei den Herstellern sei um drei Monate vorgezogen worden, teilten die zuständigen Verbände Baleval und Aevab mit. Die Flotte für die gesamten Balearen werde die Zahl von 75.000 allerdings nicht übersteigen.

Bereits an Ostern Anfang April wolle man vollzählig mit Autos auf den Inseln vertreten sein, hieß es. Anders als im vergangenen Jahr, als die Hersteller coronabedingt noch nicht so viele Fahrzeuge ausliefern konnten, seien diese nunmehr viel einfacher zu bekommen. Ziel sei es, mindestens die gleichen Geschäftszahlen wie in der vergangenen Saison zu verzeichnen. Es mache wenig Sinn, zu wenig Fahrzeuge auf den Inseln zu haben, da das die Preise weiter nach oben treibe.

Die ersten neuen Autos werden bereits im Februar gebracht. Die Fährgesellschaften Trasmed-Grimaldi und Baleària verfügen schon über viele Reservierungen. Vor der Corona-Pandemie hatten sich in der Hochsaison bis zu 120.000 Wagen auf den Inseln befunden. 15 Prozent der etwa 900.000 Autos auf den Inseln sind Mietwagen. Sie stellen einen wichtigen Faktor für die Tourismus-Branche und auch für Residenten dar, von denen nicht wenige sich lieber gelegentlich ein Fahrzeug mieten, statt eines zu besitzen.