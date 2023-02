Der Schneefall der letzten Woche hat positive Auswirkungen auf die Wasservorräte auf Mallorca. Das gaben die Stadtwerke Emaya in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach trägt der schmelzende Niederschlag der vergangenen Tage dazu bei, dass sich die Stauseen Gorg Blau und Lago de Cúber, die sich oberhalb des Tramuntana-Gebirges befinden, merklich füllen. Die beiden Seen dienen in erster Linie der Trinkwasserversorgung der Inselhaupstadt Palma.

Laut Emaya sind die Stauseen derzeit zu 50,8 Prozent gefüllt. Am 26. Januar lagen die Reserven lediglich bei 46,16 Prozent. Der Präsident von Emaya, Ramón Perpinyà, bestätigte zwar, dass es eine gute Nachricht sei, dass die Wasserreserven dank des Schnees zugenommen hätten. Allerdings handle es sich nach wie vor um sehr geringe Reserven für die Jahreszeit. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum waren die Stauseen zu 80 Prozent ausgelastet. Aufgrund des niedrigen Wasserstandes bestehe daher weiterhin Dürregefahr, so Perpinyà. Es sei nun äußerst wichtig, den täglichen Wasserverbrauch auf ein Minimum einzuschränken. Weitere Niederschläge erwartet Nach aktuellen Prognosen des staatlichen Wetteramtes Aemet wird in den kommenden Tagen mit weiteren Niederschlägen gerechnet. Derzeit liegt die Regenwahrscheinlichkeit für diesen Dienstag bei 90 Prozent. Auch am Mittwoch muss mit vereinzelten Niederschlägen gerechnet werden. Die Schneefallgrenze sinkt im Tramuntana-Gebirge auf knapp 1300 Meter.