Nach den ergiebigen Niederschlägen der vergangen Tage ist es wieder möglich, im Norden von Mallorca einem faszinierenden Naturspektakel beizuwohnen. Die in der Nähe des Dorfes Campanet gelegenen Ufanes-Quellen haben am Mittwoch begonnen, zu sprudeln. Hektoliterweise gelangt Süßwasser an die Oberfläche, benetzt in einem Wald die Steine und bildet einen Fluss.

Der Ort des Geschehens befindet sich auf dem Gelände einer öffentlichen Finca namens Gabellí Petit. Hier kommt das Wasser aus der Erde, das rund um den Berg Puig Tomir als Regen gefallen war. Dafür verantwortlich ist das Tiefdruckgebiet "Isaack", das sich gerade von der Insel entfernt. Bereits vor einigen Wochen hatte es viel geregnet, damals begannen die Quellen jedoch noch nicht zu sprudeln. Wenn das Naturphänomen zu beobachten ist, zieht es regelmäßig viele Besucher dorthin. Parkplätze sind dann kaum noch zu finden. Vor einigen Jahren hatten Spaßvögel den Fluss sogar mit Surfbrettern befahren. Die Gegend liegt in der Nähe der Autobahn zwischen Palma und Sa Pobla.