Nach den starken Regenfällen der vergangenen Tage auf Mallorca gibt es derzeit in dem Tramuntana-Dorf Orient ein ganz besonderes Naturschauspiel zu beobachten: Der Wasserfall Es Salt des Freu fließt wieder. Er befindet sich nur wenige Kilometer von Orient entfernt, das zu Bunyola gehört und liegt an der Landstraße zwischen Bunyola und Alaró, inmitten eines Waldes mit Steineichen, Pinien und Olivenbäumen.

Am Kilometer 8,5 der Landstraße beginnt der Weg zum Wasserfall. Dieser führt über den Wildbach Torrente de Coanegra, man sieht ländliche Architektur wie Trockenmauern, Zisternen und die Ruinen von Cases des Freu. Während die Gegend rund um den Sturzbach in den Sommermonaten meist ausgetrocknet und verlassen ist, lockt die bewässerte Landschaft im Winter und Frühjahr viele einheimische Tagesausflügler und ausländische Urlauber an. Nach starken Regenfällen wird am Wasserfall dann auch oft Canyoning betrieben.

Das Naturschauspiel in Orient ist allerdings nicht das einzige Naturphänomen, was derzeit auf Mallorca zu beobachten ist. Auch die in der Nähe des Dorfes Campanet gelegenen Ufanes-Quellen haben am Mittwoch begonnen, zu sprudeln. Viele Besucher zieht es dorthin.