Lokalpolizisten haben in Palma de Mallorca einen Mann angezeigt, der mit voller Absicht mit seinem Auto gegen einen Pkw gestoßen war und danach mit dessen Eigentümerin auf der Motorhaube des eigenen Fahrzeugs eine längere Strecke fuhr. Laut einer Pressemitteilung der Ordnungshüter trug sich der Vorfall bereits am 2. Februar in der Ignasi-Fiol-Straße in Palma zu. Die Frau war auf die Motorhaube gestiegen, als der Mann zu fliehen versuchte.

Nach einer Fahrt von immerhin 100 Metern fiel die Frau den Angaben zufolge von der Motorhaube und verletzte sich. Sie musste von Sanitätern versorgt und in einer Ambulanz zu einem Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Täter handelt es sich den Angaben zufolge um einen 58-Jährigen. Ähnliche Nachrichten Wilde Prügelei unter Autofahrer-Senioren auf Hauptverkehrsader in Palma Über die Hintergründe des Vorfalls ist bislang wenig bekannt. Dass Autofahrer zuweilen die Nerven verlieren, kommt auch in der Mallorca-Hauptstadt immer mal wieder vor, vor einigen Monaten kam es an der Plaça d'Espanya etwa zu einer wilden Schlägerei zwischen zwei Autofahrern.