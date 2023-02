Zugegeben, der Airport von Palma de Mallorca ist mit dem privaten Pkw über die Autobahn ebenso leicht zu erreichen wie mit den Buslinien A1 (aus Palma) und A2 (von der Playa de Palma). Auch eine Straßenbahn soll bis 2027 die Innenstadt mit dem Flughafen verbinden. Und: Bald soll es auch möglich sein, auf schnelle und sichere Weise mit dem Fahrrad zum Flughafen zu fahren. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, ist derzeit ein Radweg im Bau, der Can Pastilla mit Son Sant Joan verbinden wird. Er hat rund 400.000 Euro gekostet, Eröffnung soll im März gefeiert werden.

Der neue Radweg beginnt an der Gran Vía de Can Pastilla vor dem Hotel "El Cid" – also unmittelbar vor dem Strand. Von dort überquert er die Durchgangsstraße und verläuft anschließend auf dem Camí de Can Boqueta, einem bisherigen Schotterweg, durch das kleine Waldgebiet zwischen Can Pastilla und der Flughafenautobahn. Diese überquert der Radweg dank einer bereits bestehenden Rad- und Fußgängerbrücke, ehe er danach auf dem Camí Son Metge an den Langzeitparkplätzen vorbei bis zum Terminal verläuft. Die Gesamtlänge beträgt 2,2 Kilometer.