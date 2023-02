Am Himmel über Mallorca und anderen Teilen von Spanien sind in den Abendstunden der vergangenen Tage mehrfach rätselhafte Lichter aufgetaucht, bei denen es sich nicht um Flugzeuge handelte. Über dem Parc de la Mar sei dies am Sonntag gegen 19.30 Uhr der Fall gewesen, meldete der Internetauftritt "Crónica Balear". Leser sprachen sogar von einem "Raumschiff". Es habe sich um mehrere aneinandergerichtete Lichter gehandelt, die sich mit der Geschwindigkeit eines Flugzeugs bewegt hätten.

Auch von den Kanarischen Inseln wurde die seltsame Erscheinung vor einigen Tagen gemeldet. Verunsicherte Bewohner des Dorfes Ingenio auf Gran Canaria meldeten sich dort bei der Tageszeitung "La Provincia" und mutmaßten, dass es sich um Ufos handeln könnte. Das Blatt widmete dem Phänomen einen ausführlichen Artikel. Auch andere spanische Zeitungen meldeten die Lichterscheinungen. Doch es waren den Berichten zufolge aller Wahrscheinlichkeit nach private Starlink-Satelliten, die die Firma SpaceX des Multimilliardärs Elon Musk in den vergangenen Jahren ins All hatte schießen lassen.

Ufos beflügeln seit jeher die Phantasie der Menschen, in den 60er-, 70er- und 80er-Jahren erschienen zahllose Bücher. Was Mallorca anbelangt, so hatten im Jahr 1979 Anwohner gemeint, eine Ufo-Landung ganz in der Nähe des Orangenortes Sóller beobachtet zu haben. Dies löste damals einen internationalen Medien-Hype aus. Die allgemeine Aufgeregtheit um Ufos gipfelte damals in dem Hollywood-Film "Unheimliche Begegnung der dritten Art". Derzeit rücken die Sichtungen unbekannter Flugobjekte wieder in den Fokus der Öffentlichkeit, nachdem die USA und Kanada in den vergangenen Tagen mehrere unbemannte und bisher unidentifizierte Flugkörper vom Himmel haben schießen lassen.