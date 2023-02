Auf Mallorca sind bei einem Unfall auf einem Sportplatz in Magaluf vier junge Frauen zwischen 18 und 20 Jahren eine Mauer hinabgestürzt. Mindestens zwei von ihnen blieben bewusstlos liegen. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, erlitten sie schwere Schädel-Hirn-Traumen, sollen in Lebensgefahr schweben. Offenbar lehnten die jungen Frauen, die sich gerade für das Leichtathletiktraining aufwärmten, an einem Geländer, als dieses plöztlich nachgab und brach. Dahinter befindet sich offenbar ein mehr als vier Meter tiefes, mit Beton ausgekleidetes Loch. Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 10.30 Uhr.

Bei den Frauen soll es sich um Polizeianwärterinnen handeln, die regelmäßig auf dem Sportgelände trainieren. Mehrere Krankenwagen, Feuerwehr und die Polizei waren am Montagmorgen dort im Einsatz. Zwei der Verletzten kamen in Palmas Uniklinikum Son Espases, die anderen beiden ins Großklinikum Son Llàtzer. Das Sportgelände wurde von der Polizei versiegelt. Wie "Ultima Hora" berichtet, gibt es seit Jahren Beschwerden über den schlechten Zustand der Anlage.