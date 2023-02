Ein 42-jähriger spanischer Bergsteiger, der auf einer Tour am 1364 Meter hohen "Puig de Massanella" eingeklemmt war, ist von einer Spezialeinheit der spanischen Polizei gerettet werden. Der Mann war am Rande eines 30 Meter tiefen Abgrunds auf der sogenannten "Pas de sa Pared"-Route in Schwierigkeiten geraten. Da die Felsen mit sehr hartem und rutschigem Schnee bedeckt waren und aufgrund der drohenden Absturzgefahr konnte der Wanderer nicht weiter, aber auch nicht mehr zurückgehen.