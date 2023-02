Das auf den Namen "Virot" getaufte Segelboot, das an diesem Dienstag im Club Nàutic an der Bucht Cala Gamba auf Mallorca vorgestellt worden ist, sticht wieder in See. Dabei handelt es sich um ein Traditionsboot, das im Rahmen des Gàlib-Projektes restauriert worden ist. Ziel dieser Initiative ist es, das "nautische Erbe" der Balearen zu wahren und alte Boote mit geschichtlicher Bedeutung wieder instandzusetzen. Zudem handelt es sich um ein Vorhaben zur Wiederherstellung und Förderung des Handwerks der Restauratoren, auf katalanischer Sprache "Mestres d'Aixa" genannt, für das hauptsächlich der Inselrat zuständig ist.

Ähnliche Nachrichten Uferpromenade von Cala Gamba erstrahlt in neuem Glanz Die Dezernentin für Nachhaltigkeit und Umwelt, Aurora Ribot, rief zur Förderung und zum Schutz der Meeresumwelt auf, indem sie das Bewusstsein für das maritime Erbe und die mit dem Meer verbundenen Berufe schärfte. "Die Restauration des Segelboots Virot dient in erster Linie dazu, das Bewusstsein für die Bedeutung der traditionellen Boote, ihrer Bauweise und ihrer Geschichte zu bewahren", so Ribot. Der Name "Virot" ist eine Anlehnung an den gleichnamigen Seevogel. Er ist eine vom Aussterben stark bedrohte Art und auf den Balearen heimisch.