Fünfzehn Hausbesetzer haben am Montag ein nagelneues Gebäude in Palma de Mallorca in Beschlag genommen. In einem spektakulären Einsatz umstellte die Nationalpolizei das Gebäude und bewachte vier Stunden lang die Ein- und Ausgänge. Währenddessen versuchte eine neutrale Kontaktperson mit den Okupas zu verhandeln, was schließlich erfolgreich war, sodass sie das Gebäude letztendlich freiwillig verließen. Das Haus im Carrer Aragó war erst vor kurzem fertiggestellt worden und hatte noch keinen Stromanschluss. Es stand kurz vor der Übergabe an die neuen Eigentümer. In dem Moment fand die Besetzung statt, wobei die Okupas die Türen des Gebäudes aufbrachen und sieben Wohnungen in dem Haus besetzten. Der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge handelt es sich um Gitanos, die sogar ihre Kinder dabeihatten.

Im Inneren des besetzten Gebäudes fanden Vermittlungen zwischen einer neutralen Kontaktperson und den Okupas statt. Ähnliche Nachrichten Bedenkliche Vorfälle: Jugendbanden bekriegen sich mit Macheten in Palma Minderjähriger sticht Jungen auf der Plaza España nieder Mehr ähnliche Nachrichten (4) Die Besetzer sollen fünf verschiedenen Sinti- und Roma-Clans angehören. Dem vermittelnden Mediator teilten sie mit, dass sie nicht wüssten, wo sie hingehen sollten, wenn sie dieses Gebäude verließen. Der Sprecher der Gruppe, der den Spitznamen "El Charly" trägt, teilte nach der Besetzung "Ultima Hora" mit, dass es sich um vier schwierige und sehr angespannte Stunden in dem besetzten Haus gehandelt habe. Letztendlich konnte ein Deal zwischen den Okupas und der Polizei ausgehandelt werden, dass sie weder von der Polizei noch von dem Bauträger angezeigt werden würden. Cortés sagte: "Die Wohnsituation für Roma-Familien, die keine finanziellen Mittel haben, ist extrem schwierig." Die neuen Besitzer des Gebäudes haben ab sofort vorsichtshalber Sicherheitspersonal zum Bewachen des Gebäudes beauftragt.