Zum 45. mal jährt sich die sogenannte “UFO-Manie”, die einen wahren Hype um Mallorca und die Sichtungen von vermeintlich Außerirdischen zur Folge hatte. Am 22. Juni 1978 versammelten sich Hunderte von Menschen rund um den Puig Major auf der Suche nach Kontakten mit außerirdischen Lebensformen, die jedoch nie stattfanden. Bis heute wird der Kult-Film “Unheimliche Begegnung der dritten Art” von Hollywood-Regisseur Steven Spielberg für diese Pilgerschaft mitverantwortlich gemacht. Die erste dokumentierte Sichtung eines unbekannten Flugobjekts erlebte Mallorca allerdings bereits in den 50er-Jahren.

Ende März 1950 veröffentlichte eine Inselzeitung eine Geschichte, die landesweit für Aufsehen sorgte. Der deutsche Fotograf Enrique Haussman, war nachts mit seinen Assistenten auf Mallorca unterwegs, um im Auftrag eines Kunden den Sonnenaufgang zu fotografieren, als sie zwischen Montuïri und Vilafranca von einem grellen Licht am Himmel überrascht wurden. Die beiden beschrieben die Erscheinung später als eine große, sich drehende Scheibe, die mit einem surrenden Geräusch den Himmel von Osten nach Westen überquerte und zwar mit einer schwindelerregenden Geschwindigkeit. Die Fotografen versuchten, ihre Ausrüstung aufzubauen, aber Haussman hatte nur Zeit, mit seiner alten Linhoff zu fotografieren. Er bekam einen Schnappschuss von einem vermeintlichen unbekannten Flugobjekt, das in die Insel-Geschichte eingegangen ist.

Die nächste Ufo-Sichtung mit vermeintlichem Beweisfoto fand am 12. Oktober 1979 statt. Bei einem Linienflug zwischen Palma und Teneriffa registrierte die Flugzeugbesatzung nach dem Start merkwürdige rote Lichter am Himmel über der Insel. Der Kapitän der Linienmaschine fragte bei der zivilen und militärischen Flugsicherung nach, ob man nähere Informationen über das UFO habe. Beide Dienste verneinten und der Kapitän entschied, die Route zu ändern und in Valencia notzulanden. Etwa zur selben Zeit beobachtete der Mallorquiner Pep Climent in Sóller dieselbe Erscheinung und schaffte es, sie mit seiner Kamera festzuhalten. Bis heute ist unklar, was den Himmel über Mallorca derart zum Leuchten gebracht hat.

Obwohl nie eine tatsächliche UFO-Sichtung über Mallorca bewiesen werden konnte, fasziniert das Thema die UFO-Enthusiasten weltweit noch bis heute. Wie die MM-Schwesterzeitung Majorca Daily Bulletin berichtet, arbeite man derzeit an einem Netflix-Film, der genau diese vermeintlichen Begegnungen der dritten Art noch einmal neu aufarbeite. Das Drehbuch werde von zwei mallorquinischen Filmschaffenden geschrieben. In der fiktiven Geschichte soll es um einen Wissenschaftler gehen, der ermordet aufgefunden wird, nachdem er eine geheime Außerirdische Unterwasserbasis in Port de Sóller entdeckt hat.