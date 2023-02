Die Streaming-Plattform Netflix wird gemeinsame beziehungsweise geteilte Konten in Spanien und somit auch auf Mallorca abschaffen. Wie das Unternehmen am Mittwoch berichtete, wird es von nun an obligatorisch sein, den Standort zu registrieren und für zusätzliche Personen, die Zugriff auf dasselbe Benutzerkonto haben, extra zu zahlen. In Deutschland ist diese Regelung noch nicht in Kraft getreten.

Anders sieht es aus, wenn die Personen, die sich ein Konto teilen, unter einem Dach leben. In einer Erklärung gab Netflix bekannt, dass sie die Nutzung für Kunden, die einen Haushalt bilden, wie "schon immer" erleichtert bleibt – und zwar mit der Möglichkeit, ohne Zusatzkosten mehrere Profile anzulegen oder die Funktion des Multi-Screen-Viewings zu nutzen. Wer in Spanien fortan auf ein gemeinsames Konto zugreifen möchte, muss jedes zusätzliche Profil mit einem Unterkonto bei Netflix anmelden. Es können bis zu zwei Unterkonten hinzugefügt werden, die jeweils über ein eigenes Profil mit Benutzernamen und Passwort verfügen. Die zusätzlichen Kosten für diese Konten betragen in Spanien pro Person 5,99 Euro im Monat. Die neuen Regelungen wurden am Mittwoch in Spanien, Kanada, Neuseeland und Portugal eingeführt, angeblich "um den Abonnenten eine bessere Kontrolle darüber zu geben, wer auf ihr Konto zugreifen kann". Netflix stellte klar, dass Abonnenten, die auf Reisen sind, auch zukünftig wie gewohnt auf ihre Konten über mobile Geräte oder auf einem anderen Fernsehgerät Zugriff haben werden. Für diejenigen, die sich aufgrund der neuen Regelungen dazu entscheiden ein eigenes Konto anzulegen, bietet das Unternehmen die Möglichkeit, die Netflix-Historie aus einem bisher geteilten Konto auf das neue, eigene Konto zu übertragen. "Wir schätzen unsere Abonnenten und wissen, dass wir ihnen viele Unterhaltungsmöglichkeiten bieten. Jedes Netflix-Konto ist für einen einzelnen Haushalt konzipiert, und die Abonnenten können aus mehreren Tarifen mit unterschiedlichen Funktionen wählen", so die Plattform, die die neuen Funktionen auf der Grundlage des Feedbacks der Abonnenten weiter verfeinern will, um den Dienst in den kommenden Jahren weiter zu verbessern. Ein Basis-Tarif mit Werbung schlägt bei dem Streaming-Unternehmen in Spanien mit 5,49 Euro im Monat zu buche (ohne zusätzliche Accounts). Der Standardtarif kosten pro Monat 12,99 Euro.