Am Sonntag, den 19. Februar 2023, findet in Palma einer der größten Karnevalsumzüge auf Mallorca statt. Die Feierlichkeiten und der Umzug, die sogenannte “Sa Rua” beginnen nach Angaben des Veranstalters gegen 17 Uhr. Die ersten Teilnehmer und Artisten werden allerdings schon ab 16 Uhr an der Avenquida Alemanya und der Avenguida Comte de Sallent erwartet. Die kostümierten Karnevalisten und ihre Fahrzeuge ziehen dann über die Rambla sowie den Carrer Unió und die Avenguida Jaume III.

Nach dem Umzug werden die besten Kostüme und Festwagen prämiert. Im Anschluss wird es am Plaça del Rei Joan Carles I. ein Fest mit Livemusik geben. Aufgrund des Festumzuges und den damit verbundenen Straßensperrungen kann es den ganzen Sonntagabend immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Bereits am Samstag wurde in vielen Orten auf Mallorca ebenfalls Karneval gefeiert. Hunderte von Menschen nahmen beispielsweise an der Rua del Arenal und Llucmajor teil. Auch Manacor, Inca und in der Gemeinde Calvià war einiges geboten. Wer das Fest auf Mallorca in deutscher Manier feiern möchte, der hat am Rosenmontag “Im deutschen Eck” an der Playa de Palma die Möglichkeit. Hier wird ab 11.11 Uhr den ganzen Tag gefeiert.

Zu Ende geht die fünfte Jahreszeit auf Mallorca dann traditionell am Aschermittwoch. Ebenfalls „Im deutschen Eck“ wird hier ein allseits beliebtes Fischessen veranstaltet. Da die Plätze sehr begrenzt sind, bitten die Gastronomen um eine Vorabreservierung.