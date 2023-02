Aktuell begegnen sie einem überall auf Mallorca: im Supermarkt, im Bus und auf der Straße. Überall laufen kleine und große verkleidete Menschen umher, auf dem Weg zur Schule oder zu Partys. Karneval wird auf den Balearen immer beliebter und vor allem die großen Umzüge in den Städten und Gemeinden locken jedes Jahr tausende Besucher an. "Sa Rua" und "Sa Rueta" werden die Umzüge genannt. "Sa Rua" sind die großen Karnevalsumzüge, das kleinere Äquivalent für Kinder nennt sich "Sa Rueta". Diese richten sich vor allem an Familien mit Kindern und kommen meistens auch noch mit einem bunten Rahmenprogramm mit Clowns, Kinderschminken und Workshops daher.

Den größten Umzug der Insel gibt's in Palma. Er beginnt am Sonntag, 19. Februar, um 17 Uhr an der Rambla. Anschließend geht es durch den Carrer Unió bis zur Plaça Joan Carles I und zur Avinguda Jaume III, wo eine Bühne aufgebaut sein wird und die besten Wagen und Kostüme gekürt werden. Dafür verkleiden sich große und kleine Menschen, wochenlang werden die Wagen gebaut, die – ähnlich wie in Deutschland – oft Mottos haben und der bunte, riesige Umzug ist eine große Party für Einheimische und Urlauber. Fast zeitgleich finden an diesem Tag die großen Umzüge in Muro, Ses Salines, Porto Cristo und Colònia de Sant Jordi statt.

Einen Tag zuvor, am Samstag, 18. Februar, werden unter anderem in Santanyí, Manacor, Inca, Son Servera und S’Arenal die Jecken durch die Straßen ziehen. Oft enden die Umzüge an zentralen Plätzen der Städte und Orte, wo Bühnen aufgebaut sind, DJs auflegen oder Bands spielen und später noch lange gefeiert wird. Für Familien mit Kindern gibt es in den nächsten Tagen viele "Ruetas" auf der ganzen Insel. Am Donnerstag, 16. Februar, in Son Servera ab 12 Uhr, in Inca ab 15.30 Uhr und ab 16.30 Uhr in Manacor ab der Plaça de sa Bassa. Alle Umzüge zum Nachlesen gibt es auch im MM-Online-Veranstaltungskalender.

Wer dann doch lieber so richtig auf die deutsche Art feiern möchte, hat einige Möglichkeiten rund um die Playa de Palma. Beispielsweise ist das "Deutsche Eck" jedes Jahr eine sehr beliebte Anlaufstelle für Jecken – egal ob Urlauberer oder Residenten. Am Altweiberdonnerstag, Karnevalssamstag und Rosenmontag wird ab 11.11 Uhr jeweils den ganzen Tag gefeiert, zu Ende geht es dann am Aschermittwoch, 22. Februar, mit dem traditionellen Fischessen. Betreiberin Felicitas Bohrmann verrät im MM-Interview, dass man unbedingt vorab reservieren (unter der Mailadresse deutsches_eck@telefonica.net) sollte, denn bis auf wenige Restplätze seien fast alle Veranstaltungen nahezu ausgebucht.