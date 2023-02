Bei einem Brand auf Mallorca ist am Wochenende ein 71-Jähriger ums Leben gekommen. Die Feuerwehr fand die Leiche eines Alleinlebenden in seinem vom Brand zerstörten Haus am Samstagabend. Erst mehrere Stunden nachdem der Brand ausgebrochen war, bemerkten Nachbarn den Rauch und alarmierten gegen 18.25 Uhr die Feuerwache von Calvià, wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet. Quellen, die dem Verstorbenen nahe standen, haben die Hypothese bestätigt, dass der Mann, dessen Nationalität noch unbekannt ist, beim Rauchen einer Zigarre eingeschlafen sei und somit den Brand ausgelöst habe.