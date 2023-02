Der Vorsitzende der konservativen Volkspartei (PP) von Palma und Bürgermeisterkandidat Jaime Martínez hat bei einer Pressekonferenz am Montag versprochen, das Gesa-Gebäude in Palma in ein Museum für moderne und zeitgenössische Kunst von "internationalem Rang" umzubauen. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, hob Martínez im Zuge dessen die "lange Tradition der Stadt" im Bereich der Kunst hervor und betonte, wie "unverständlich es ist, dass Palma kein Museum mit diesen Merkmalen hat".

El edificio de GESA volverá a brillar, tras 15 años de abandono por parte del PSOE. Se convertirá en un Museo de Arte Contemporáneo y Moderno para complementar la oferta de Es Baluard y la Fundación Miró, que nuestro candidato, @JaimeMartinez, potenciará#EstrategiaPalma2035 pic.twitter.com/CvPB0HLUIh — PP Palma (@popularespalma) February 20, 2023 "Gesa wird nicht einfach nur ein Museum für moderne und zeitgenössische Kunst sein", so Martínez. Er ist der Meinung, dass der öffentliche Sektor das Projekt zur Schaffung neuer Räume für soziale Begegnungen mit dem Museum unterstützen müsse. Martínez zufolge ist dieses Gebäude, das "seit mehr als fünfzehn Jahren leer steht", ein "großartiger Vertreter der rationalistischen Architektur", und der Standort, an dem es sich befindet, sei aufgrund seiner Lage "einer der ikonischsten" der Stadt. Des Weiteren versicherte Martínez, dass er die Arbeit der Fundació Miró Mallorca sowie des Museums Es Baluard für moderne und zeitgenössische Kunst fördern werde. Die Verstärkung dieser beiden Einrichtungen und die Umgestaltung des Gesa-Gebäudes "werden der Beginn einer Umgestaltung sein und Querachsen der Projekte bilden, die Palma zur Kultur- und Kunsthauptstadt des Mittelmeers machen werden". "Mein Kulturprojekt für Palma wird auch die Filmindustrie unterstützen. Auch die audiovisuelle Kunst wird ihren Platz haben, dank der Einrichtung der städtischen Filmbibliothek im ehemaligen Schlachthof S'Escorxador. Wir werden die Vorteile des öffentlichen Eigentums nutzen und die derzeitigen Einrichtungen des Kinos Cineciutat verbessern", so Martínez.