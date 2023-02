Cala Rajada gewinnt allmählich wieder an Farbe und Freude. Die beiden großen Keramikbilder, die der Künstler Gustavo Peñalver 2014 geschaffen hatte, werden dieser Tage an ihren angestammten Ort zurückkehren. Im Februar 2022 mussten sie wegen der Verstärkung der Deichmauer entfernt werden. Jetzt sollen sie wieder als Blickmagnet für Einheimische und Urlauber dienen. Die Arbeiten im Rahmen der Neuordnung des Hafens von Cala Rajada gehen zügig voran. Alles deutet darauf hin, dass sie vor Beginn der Tourismussaison beendet sein werden. Während sie noch abgeschlossen werden, wurde bereits mit der Anbringung der Wandgemälde begonnen.

Jedes der zwei Bilder ist 16 Meter breit, vier Meter hoch und besteht aus 1700 Keramikfliesen. Beide tragen sie die einzigartige Handschrift Gustavos. Ihr unverwechselbares Kennzeichen: skurrile, bunte Figuren in surrealen Situationen und mit noch surrealeren Titeln. Das erste Wandbild ist schon wieder an der Kaimauer zu sehen. Mit seiner grünen Grundfarbe verweist es auf das Land und trägt einen für Gustavos Werke typischen Titel: „Verkleidete Musikergruppe, die das Schiff der Freude erwartet.”

Bevor mit der Wiederherstellung der Wandgemälde begonnen wurde, hatten Experten der Verwaltung der Gemeinde Capdepera, zu der Cala Rajada gehört, zusammen mit Gustavo die Keramikwerke detailliert untersucht. Dabei waren sie zu dem Schluss gekommen, die Keramikfliesen des Wandgemäldes anhand der Originalschablonen neu anzufertigen. Sie wurden im selben Ofen in Can Benito in Campos und nach demselben traditionellen System wie die ursprünglichen Kacheln gebrannt.

Noch nicht ganz fertig ist das zweite Wandbild mit dem Titel „Fischerpaar kommt in einem schwarzen Boot aus Antwerpen und wartet auf den Regenbogen in Cala Rajada”. Dem Werk mit blauer See und Himmel als Hintergrund, das eine Hommage Gustavos an das Meer ist, fehlen noch 200 Kacheln, die derzeit in Arbeit sind. Insgesamt viermal müssen sie in den Brennofen geschoben werden, bis sie fertig sind. Und dann – wieder alles beim Alten? Nicht ganz. „Die Farben sind kräftiger und lebendiger als vorher”, sagt der Künstler begeistert. Eine diskret angebrachte LED-Beleuchtung sorgt überdies dafür, dass die Wandgemälde auch nachts besser als vor der Verstärkung der Deichmauer zu sehen sind.

Von beiden Wandbildern wird Gustavo handsignierte Fotodrucke in limitierter Auflage herstellen. Demnächst können sie in der Galerie Espai Gustavo in Capdepera erworben werden. Ebenso sieben neue Gemälde, die dieser Tage in der Räumlichkeit im Carrer Major 10 ausgestellt werden. Und es wird noch mehr von Gustavo, der am 11. April seinen 84. Geburtstag feiert, zu hören und vor allem zu sehen sein: Im November jährt sich zum 60. Mal seine erste Ausstellung, die er in Palma hatte.