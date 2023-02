Die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit bezahlbarem Wohnraum zum Kaufen sowie die Tatsache, dass es auf den Inseln extrem Schwierig ist, überhaupt Wohnungen zu finden, führen dazu, dass die Balearen in Spanien die autonome Gemeinschaft sind, in der die meisten Menschen zur Miete wohnen. Einer Erhebung des nationalen Statistikinstituts INE zufolge waren es im Jahr 2021 ganze 108.233 Haushalte, was 23 Prozent der Gesamthaushalte entspricht. Im Vergleich dazu sind es im gesamtspanischen Schnitt "nur" 15,5 Prozent, die zur Miete leben.

Als das INE eine ähnliche Erhebung vor zehn Jahren durchführte, war der Anteil ähnlich hoch und betrug damals bereits 22 Prozent. Der Anteil der Hausbesitzer an der Gesamtbevölkerung ist indes von 61 auf 55 Prozent gesunken. Hingegen ist die Zahl der Personen, die in einem geerbten Haus leben, gestiegen: Heutzutage sind es zwölf Prozent auf dem gesamten Archipel, was 53.852 Haushalten entspricht. Vor 10 Jahren waren es lediglich neun Prozent. Der Prozentsatz der Menschen, die einen Kredit für den Kauf ihrer Immobilie aufgenommen haben, nahm in dem Zehn-Jahres-Zeitraum ab. Im Jahr 2011 zahlten 32 Prozent der Bevölkerung auf den Balearen noch ihr Haus oder ihre Eigentumswohnung ab, was 137.917 Personen entspricht. Im Jahr 2021 lag diese Zahl mit 26,4 Prozent genau im gesamtspanischen Durchschnitt. Der Statistik zufolge gibt es auf den Balearen insgesamt 462.345 Wohnungen. Nicht genau erfasst werden dabei der leerstehende Wohnraum und die Anzahl der Zweitwohnungen. Zudem wird davon ausgegangen, dass es viele Bürger und Residenten gibt, die hier gemeldet sind, jedoch im Ausland einen Zweitwohnsitz haben. In den vergangenen Wochen gab es eine politisch aufgeheizte Diskussion darüber, ob man nicht auf den Inseln gemeldeten ausländischen Bürgern, sogar aus dem Schengenraum, offiziell verbieten solle, Immobilien zu erwerben. Die sozialistisch geführte spanische Zentralregierung äußerte sich jedoch klar dazu: Demnach ist es EU-Ausländern, die nicht als Residenten auf Mallorca gemeldet sind, weiterhin erlaubt, hier Wohnungen oder Häuser erwerben.