Die Stadtverwaltung von Llucmajor plant die Installation von Überwachungskameras in verschiedenen Wohnsiedlungen der Gemeinde sowie in S'Arenal. Die Kameras sollen vorrangig zur Überwachung des Verkehrs eingesetzt werden, um beispielsweise bei Unfällen die Rettungskräfte zu informieren. Zudem sind die Systeme mit Scannern zur Erfassung von Nummernschildern ausgestattet, um damit die Fahrzeugeigner im Falle von Verkehrsübertretungen zu ermitteln. Die Kameras sollen in S'Arenal, Son Verí, Cala Blava, Las Palmeras, Maioris, Puigderos, Sa Torre, Bahía Grande und Tolleric installiert werden.



Für Ginés Sáez, Stadtrat für technische Innovationen von Llucmajor, "werden die Geräte zur einer Erhöhung der Verkehrssicherheit in den Wohnorten führen". Über die genauen Standorte der Kameras, die 24 Stunden lang das Verkehrsgeschehen aufzeichnen, wurde noch nichts bekannt. 2001 hatte die Gemeinde probehalber eine Überwachungskamera in der Wohnsiedlung Badía aufgestellt. "Die dort gemachten guten Erfahrungen" hätten zu der Entscheidungen auch in anderen Wohnorten von Llucmajor solche Kameras zu installieren.

Ähnliche Nachrichten Achtung Autofahrer! Diese geheimen Kontrollfahrzeuge der Guardia Civil sind auf Mallorca unterwegs Auch andere kleinere Gemeinden auf Mallorca haben in den vergangenen Jahren damit begonnen, Überwachungskameras in Wohngegenden aufzustellen, um damit sowohl die Verkehrs- als auch Bürgersicherheit zu erholen. In den vergangenen Monaten war es in einigen Gemeinden immer wieder zu Einbrüchen in Geschäften und Wohnhäusern gekommen. Überwachungskameras sollen in Zukunft als Abschreckung für potentielle Einbrecher dienen.