Genau ein Jahr nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine leben Millionen von Kriegsflüchtlingen im europäischen Ausland. Auf Mallorca und den Nachbarinseln haben nach Angaben der spanischen Flüchtlings- und Asylbehörde insgesamt 3185 Ukrainer ein sogenanntes "temporäres Schutzgesuch" bewilligt bekommen, das ihnen unter anderem ein Recht auf freie Unterkunft sowie Krankenversicherungsschutz einräumt.

Die Balearen rangieren hinsichtlich der Aufnahme von ukrainischen Kriegsflüchtlingen im Vergleich zu anderen Regionen des Landes auf den hinteren Plätzen. In ganz Spanien sind seit Ausbruch des Krieges 168.131 ukrainische Flüchtlinge registriert. Im Vergleich: In Deutschland beläuft sich diese Zahl auf rund 1,1 Millionen Flüchtlinge. Zu den spanischen Regionen mit der höchsten Zahl an bewilligten Asylanträgen zählen die Region Valencia (45.379), Katalonien (38.616), Andalusien (24.002) sowie Madrid (23.646).

Das Recht auf "temporäres Schutzgesuch" für Kriegsflüchtlinge wurde in Spanien und ähnlich wie in anderen europäischen Ländern vor 20 Jahren im Zuge des Balkan-Krieges vom Parlament in Madrid verabschiedet. Der Ausbruch des Krieges führte auf Mallorca und den Nachbarinseln zu einer Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft. Neben verschiedenen Demonstrationen gegen die Besetzung russischer Truppen in dem osteuropäischen Land organisierten private und öffentliche Hilfsvereine verschiedene Spenden- und Benefizaktionen für Flüchtlinge.

Wir kann ich helfen?

Wer auf der Insel ukrainischen Flüchtlingen helfen will, kann dies weiterhin tun: Der Verein Hope Mallorca nimmt Spenden für die ukrainische Flüchlingshilfe an. Interessenten, können sich unter der Telefonnummer (0034) 629204106 oder per E-Mail an info@hope-mallorca.org melden.

Auch die ukrainische Kirche ist aktiv. Folgende Sach- und Lebensmittelspenden können abgegeben werden: Kaffee, Hülsenfrüchte, Thunfisch und Sardinen in Konserven, Medikamente, Decken, Schlafsäcke, Rucksäcke, Kochkessel, Kabel und Ferngläser. Gesucht wird auch nach Transportwagen auf Leihbasis, um das Material an die ukrainische Grenze zu bringen. Der Sitz der Gemeinde befindet sich an der Playa de Palma, Carrer Bartomeu Xamena, 26.

Auch der Lions Club Mallorca blieb nicht untätig: Geldspenden werden der Filiale in Polen weitergeleitet, und zwar unter der Kennziffer 84627. Konto: La Caixa ES62 2100 4379 6302 0005 0026 Spende Ukraine.

Auch die HMH-Kunstgalerie in Andratx in Zusammenarbeit mit den Künstlern Icon Zar und Igor Morski hilft Flüchtlingen, und das auf ihre Weise: Erlöse aus dem Verkauf von Werken kommen der Flüchtlingshilfe zu Gute. Info über Galeriechef Andreas Streicher (Telefon: 610159543).