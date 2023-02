Auf Mallorca ist an diesem Montag damit begonnen worden, die noch verbliebenen Telefonzellen in der Inselhauptstadt Palma zu entfernen. Die Aktion wurde am Vormittag offiziell unter anderem von Palmas Bürgermeister José Hila an der Plaça de París vorgestellt. Das Unternehmen CIRCET, das von Telefónica mit dem Abbau der Telefonzellen und der anschließenden Pflasterung des öffentlichen Raums beauftragt wurde, wird jetzt nach und nach alle öffentliche Telefone aus der Innenstadt entfernen.



Nach Angaben der Stadtverwaltung werde mit der Aktion vor allem auf die Forderung der Anwohner eingegangen. In den vergangenen Jahren wurden die nicht mehr genutzten Telefonzellen insbesondere durch Graffiti und andere Schmierereien verunstaltet. Zudem wurden die öffentlichen Telefone so gut wie gar nicht mehr genutzt. Insgesamt sollen jetzt Telefonzellen und -säulen an 115 Standorten entfernt werden, dazu zählen unter anderem die Avinguda Argentina, der Carrer Aragó, die Plaça Pere Garau und die Playa de Palma.



Im Jahr 1999 gab es in Spanien noch 55.000 öffentliche Telefone. Ende 2019 wurden auf den Balearen immerhin noch etwa 300 Telefonzellen registriert. Schon damals sollten die öffentlichen Telefone aus dem Stadtbild verschwinden.