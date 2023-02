Seit Jahren steht es leer, jetzt soll das "Hostal Terminus" an Palmas Intermodal-Bahnhof wieder hergerichtet werden. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, sollen in der ehemaligen Herberge direkt an der Plaça d'Espanya soziale und kulturelle Einrichtungen Platz finden – ebenso die Büros der mallorquinischen Bahngesellschaft SFM. Die Umbauten an dem seit 2007 unter Denkmalschutz stehenden Komplex werden voraussichtlich 4,7 Millionen Euro kosten. Im Erdgeschoss soll sich in Zukunft ein Multifunktionssaal für Veranstaltungen befinden, die Verwaltung und das Kontrollzentrum der SFM werden in den oberen beiden Etagen unterkommen.

Der Bau, der seit 1936 vermietet gewesen war, ging 2019 wieder in das Eigentum der SFM über. Pläne, das Gebäude zu renovieren, gab es schon länger. Der Inselrat Mallorca hat nun an diesem Montag grünes Licht gegeben. Auch die Fassaden, die sich seit Jahren in desolatem Zustand befinden, werden in den kommenden Monaten aufgehübscht. Stadt und Inselrat loben in diesem Zusammenhang vor allem den Plan des Veranstaltungsraums. In dieser Ecke der Stadt gebe es zu wenige solcher Einrichtungen, heißt es. Das einstige Hotel befindet sich in der Eusebi-Estada-Straße zwischen dem historischen Sóller-Banhof und Palmas unterirdischer Estació Intermodal, von der aus Überlandbusse, Züge und die Metro verkehren. Direkt vor dem ehemaligen Hotel halten die Stadtbusse der EMT. Im Zuge einer großangelegten Stadtverschönerung soll in diesem Jahr auch die gesamte Plaça d'Espanya renoviert und umgestaltet werden.