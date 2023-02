Das Tiefdruckgebiet Juliette tobt sich mit roher Urgewalt über Mallorca aus. In der Nacht zum Dienstag schneite es nicht nur weiterhin in höheren Lagen der Serra de Tramuntana ergiebig, sondern auch auf der Zentralebene der Insel, dem Pla. Zentimeter dicke Schneedecken wurden unter anderem aus Sineu, Petra, Pina, Montuïri und Lloret de Vistalegre gemeldet. Auch in Marratxí, Manacor, Felanitx und sogar an der Cala Santanyí schneite es. Sturmböen wehten direkt aus nördlichen Richtungen.



Der unablässig niedergehende Regen verursachte Stromausfälle und Dutzende Zwischenfälle. Auf der Schnellstraße zwischen Palma und Manacor staute sich örtlich der Verkehr so stark, dass Fahrer befürchteten, in ihren Autos nächtigen zu müssen. In Bunyola rutschten Auto über die schneeglatte Fahrbahn. Die Behörden fordern die Einwohner dringend auf, auf längere Fahrten zu verzichten und am besten möglichst zu Hause zu bleiben.

Besonders besorgniserregend ist der hohe Wasserstand einiger Sturzbäche: Laut dem Rettungsdienst 112 traten inzwischen sechs dieser "Torrents" über die Ufer. Es handelt sich um den "Sant Miquel" bei Campanet, den Sa Vall in Manacor, den Sa Siurana in Sa Pobla und die Sturzbäche, die durch Artà und Binissalem fließen. Auch in Búger droht ein "Torrent" über die Ufer zu treten.

#ÚLTIMHORA Es desborda el torrent de Sant Josep, a Manacor. Juliette deixa un centenar d’incidències sobretot a Mallorca.



➡️ Segueix la darrera hora i tota la informació actualitzada ara mateix en directe a l’InfoMati d’@IB3radio: https://t.co/QolDo8t2oj



📹 @AldiaIB3 pic.twitter.com/16Op26MCRC — IB3 Notícies (@IB3noticies) February 28, 2023