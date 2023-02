Auf den ersten Blick scheint es ein Winterparadies zu sein, doch für alle Berufspendler ist die derzeitige Wettersituation auf Mallorca problematisch. An diesem Dienstagmorgen war die Lage in weiten Teilen der Insel noch unübersichtlich. Zahlreiche Straßen sind am Dienstag weiterhin gesperrt, es regnet, schneit und stürmt. In Port de Sóller fuhren in den Morgenstunden die TIB-Überlandbusse nach Palma jedoch ohne Einschränkungen. Der Verkehr auf der Linie L232 zwischen dem Küstenort und Fornalutx fiel allerdings aus.

Nach Angaben der Feuerwehr von Sóller mussten Rettungskräfte einige Personen rund um das normalerweise idyllische Bergdorf Fornalutx aus ihrer misslichen Lage befreien. Mehrere Insulaner und Residenten hatten sich in ihren Fahrzeugen in die verschneite Gegend begeben, um Fotos und Videos zu machen. Aufgrund der vereisten Straßen war es dann jedoch kaum mehr möglich diese zu verlassen. Landschaftlich gibt es derzeit rund um die Serra de Tramuntana einiges zu beobachten: Die Umgebung ändert sich im Minutentakt. Während in Port de Sóller starke Windböen und Regen dominieren, konnte man bei der Weiterfahrt nach Sóller bereits in der Ferne die verschneiten Bergspitzen des Gebirges bestaunen. Auf dem Weg zum Tunnel färbte sich die Landschaft dann nach und nach weiß. Vor allem rund um Bunyola lag der Schnee einige Zentimeter hoch. Ab Palma wich die Schneedecke dann wieder dem feucht-nassen Regen. Der Himmel blieb konstant grau. In Port de Sóller war es am Dienstagmorgen regnerisch und stürmisch. Aufgrund von Schneefall und starken Sturmböen hat der spanische Wetterdienst Aemet in einigen Teilen von Mallorca für diesen Dienstag die Wetterwarnstufe Rot herausgegeben. Betroffen sind vor allem der Norden, Nordwesten und Osten der Insel. Die Warnstufe wird zwischen 6 und 18 Uhr aufrechterhalten, danach gilt Warnstufe Gelb bis Mitternacht. Laut spanischem Wetterdienst werden Sturmböen bis zu 90 Stundenkilometer erwartet. Vor allem an den Küstenregionen wird zu besonderer Vorsicht aufgerufen: Es werden Wellen bis zu 15 Meter prognostiziert. Ähnliche Nachrichten Winterwunderland: Die schönsten Bilder vom Schnee auf Mallorca Tief Juliette ist da: Es schneit wieder auf Mallorca! Zahlreiche Straßen gesperrt Das Verkehrsamt des Inselrats meldet die Sperrung mehrerer Straßenabschnitte in der Serra de Tramuntana aufgrund von Schneeansammlungen und Überschwemmungen. Gesperrt sind die Abschnitte der Ma-10 (Pollença-Fornalutx) von Kilometer 6 bis 47,5, die Ma-2130 (Caimari-Lluc) von Kilometer 7 bis 15, die Ma-11A (Coll de Sóller) von Kilometer 18 bis 28, die Ma-2100 (Bunyola-Orient) von Kilometer 1 bis 10 und die Ma-2141 (Sa Calobra). Ebenfalls gesperrt sind die Ma-5017 (Randa-Cura); die Ma-4020 (Manacor-Porto Cristo); die Ma-4014 (Cala Varques-Cales de Mallorca); die Ma-14 (Son Macià-Cales de Mallorca); die Strecke von Kilometer 10 bis 17 der Ma-1110 (Palma-Valldemossa); die Ma-4100 (Manacor-Sant Llorenç) und die Strecke von Kilometer 0 bis 9,41 der Ma-5010 (Algaida Llucmajor). So wird das Wetter in den kommenden Tagen Bereits am Mittwoch entspannt sich die Wetterlage auf der Insel deutlich. Im Laufe des Tages zeigt sich auch hin und wieder die Sonne. Am Freitag klettert das Quecksilber tagsüber auf bis zu 15 Grad, nachts sinken die Werte auf 5 Grad. Es werden wieder bis zu acht Sonnenstunden erwartet.