Eine außergewöhnlich winterliche Fahrt durch Mallorcas Berge konnten an diesem Dienstag die Fahrgäste des Sóller-Zugs erleben. Anders als normalerweise üblich, ging es im "Roten Blitz" vorbei an schneebedeckten Olivenhainen, Mandelbäumen und Orangenplantagen. Aufgenommen wurde das Video von einem Mitarbeiter des Tren de Sóller auf der Strecke zwischen dem Tramuntana-Gebirge und Inselhauptstadt. In der bei Instagram geposteten Aufnahme sind die schneebedeckten Schienen zu erkennen, die nahegelegene Umgebung ist von einer weißen Decke eingehüllt.

Insbesondere bei Urlaubern gilt der Sóller-Zug als beliebte Touristenattraktion. Die Bahn ist seit dem 7. Februar wieder in Betrieb. Der historische Zug war zuvor am 10. Dezember wegen Wartungsarbeiten in die Winterpause gegangen. Eine einfache Fahrt zwischen Orangental und Palma kostet 18 Euro, die Hin- und Rückfahrt 25 Euro. Alle Informationen zu den aktuellen Abfahrtszeiten gibt es hier.

Weiterhin gilt Warnstufe



Seit Montagabend schneit es in der Serra de Tramuntana ununterbrochen. Der staatliche Wetterdienst Aemet hat deshalb noch bis Dienstagabend, 18 Uhr wegen Schneefalls und hohem Wellengang an den Küsten die Warnstufe Rot herausgegeben. Betroffen sind vor allem der Norden, Nordwesten und Osten der Insel. Bis Mitternacht gilt dann noch die Warnstufe Gelb. Auch starke Sturmböen bis zu 90 Stundenkilometern sind an diesem Dienstag möglich. An den Küsten werden bis zu 15 Meter hohe Wellen vorausgesagt.

Aufgrund des Schneefalls kam es vor allem am Montagabend und Dienstagabend zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Gleich mehrere Straßen mussten zeitweise gesperrt werden. Auch beim öffentlichen Nahverkehr konnten nicht alle TIB-Überlandbusse planmäßig verkehren. Ab Mittwoch soll sich die Situation auf der Insel aber wieder entspannen.