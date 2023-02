Es war die Schreckensnachricht am Dienstamorgen. Wegen des anhaltenden Starkregens, den Tief Juliette nach Mallorca gebracht hatte, brach ein Teil der Straßendecke auf Palmas Altstadtring Avenidas ein, es bildete sich ein vier Meter tiefes und acht Meter breites Loch. Die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hat jetzt ein Video veröffentlich, in dem zu sehen ist, wie das Drama seinen Anfang nahm. Darin zu sehen ist, wie sich offenbar unter der Oberfläche ein Rohrbruch ereignet – vermutlich, weil die Leitungen die Wassermassen nicht tragen konnten.

Aus ersten Öffnungen sprudelt das Wasser, das offenbar aus der beschädigten Leitung austritt, dann an die Oberfläche. Aber: Unter dem Asphalt hat sich zu diesem Zeitpunkt bereits so viel Wasser angesammelt, dass die Asphaltdecke schließlich nachgibt. Seit den Morgenstunden sind Polizei, Feuerwehr und Teams der Stadtwerke im Einsatz, um die Schäden zu dokumentieren. Auch nahe des Einkaufszentrums Portopí am Paseo Marítimo gab es eine eingebrochene Straßendecke, ebenso an anderen Stellen der Avenidas, wo die Schäden aber deutlich geringer ausfielen.